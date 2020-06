Dream Hampton, die eerder bij de documentaire Surviving R. Kelly betrokken was, gaat een documentaireserie over de rassenrellen in Tulsa van 1921 regisseren.

Bij die rellen in de Amerikaanse staat Oklahoma kwamen meer dan driehonderd Afro-Amerikanen om het leven. In de serie worden zowel de historische gebeurtenissen als de huidige stand van zaken rond racisme en politiegeweld meegenomen, schrijft Variety. De werktitel van de docureeks is Black Wall Street.

De burgemeester van Tulsa kondigde onlangs een onderzoek aan om erachter te komen waar de massagraven van de omgekomen personen zijn. Het geweld in Tulsa is lang onbenoemd gebleven en stond ook niet in geschiedenisboeken.

Het nieuws over Black Wall Street volgt na dagen van hevige protesten vanwege het overlijden van de George Floyd. De ongewapende Afro-Amerikaan werd door een agent gedood bij zijn aanhouding. Het politiegeweld jegens Afro-Amerikanen leidde zowel in de VS als daarbuiten tot verontwaardigde reacties.

Het is nog niet bekend wanneer Black Wall Street te zien zal zijn.