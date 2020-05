Rick McCullough, de regisseur van het televisieprogramma Wie is de Mol?, heeft zondag op Instagram gehint dat er mogelijk op korte termijn toch opnames voor het programma in het buitenland plaats zullen vinden.

"Ik kan nog niets beloven, maar wij gaan het proberen", schrijft hij in het bericht. McCullough vertelt dat ze het "moeten proberen" en dat ze het de fans van Wie is de Mol? "verschuldigd" zijn.

Op de foto bij het bericht staan een Nederlands paspoort en een mondkapje, wat suggereert dat mogelijke opnames niet in Nederland zullen plaatsvinden.

De voorbereidingen voor het nieuwe seizoen van Wie is de Mol? werden halverwege april stilgelegd vanwege het coronavirus. Normaal gesproken wordt het nieuwe seizoen in mei opgenomen en zouden de deelnemers en crew vorige week al vertrokken zijn. Of dat dit jaar door kan gaan, was in april nog niet bekend.

McCullough liet eerder al op zijn Instagram-pagina weten te hopen dat alles gewoon door kan gaan: "Er zijn belangrijkere dingen in de wereld, dat snap ik, MAAR IK WIL SEIZOEN 21 FILMEN. Zo! Dat is eruit", schreef hij.

Na de finale van het afgelopen seizoen van Wie is de Mol? werd bekendgemaakt dat er dit jaar in de zomer een extra seizoen zal worden uitgezonden om het twintigjarig jubileum te vieren. Voor deze extra editie is alles al opgenomen.