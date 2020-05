Producenten van Hollywoodblockbusters, waaronder de nieuwe Fantastic Beasts-film en The Batman, hebben groen licht gekregen om weer te gaan filmen, meldt The Guardian zondag. Dat nieuws komt nadat de Britse regering en gezondheidsinstanties het nieuwe veiligheidsreglement rondom het coronavirus hebben ondertekend.

De richtlijnen, die zijn opgesteld door de British Film Commission en het British Film Institute, bevatten regels over fysieke afstand, veiligheidstraining en temperatuurtests.

Het document is ondertekend door het Department for Culture, Media & Sport, Public Health England en de Health and Safety Executive. Nu is het aan de individuele producties om te beslissen hoe en wanneer het filmen wordt hervat.

De productie van grote films en tv-programma's werd halverwege maart stopgezet. Line of Duty en Peaky Blinders, twee van de meest populaire shows op de Britse televisie, waren de eerste Britse producties die het filmen staakten.

Warner Bros., die bezig is met de opnames van The Batman (met Robert Pattinson in de hoofdrol) en het derde deel van Fantastic Beasts (een spin-off van de Harry Potter-reeks), zou de productie zo snel mogelijk willen hervatten.

Andere grote producties in het Verenigd Koninkrijk zijn de liveactionfilm Little Mermaid en Netflix-serie The Witcher.

