Videoland gaat een nieuwe comedyserie over opvoeding uitzenden: Moedermaffia.

De serie, die omschreven wordt als een "herkenbaar inzicht in de bemoeizuchtige en vaak grensoverschrijdende moedermaffia die zowel offline als online ongefilterd toeslaat", wordt gemaakt door het team achter Flikken Maastricht en Random Shit.

Doordat het project nog in de kinderschoenen staat, is nog niet bekend wie de hoofdrollen vertolken en wanneer de serie te zien is bij Videoland.