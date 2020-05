De Oscar-genomineerde documentaire I Am Not Your Negro is vrijdagavond gratis te bekijken via streamingplatform Cinetree. Initiatiefnemer Hanna Verboom wil daarmee een statement maken tegen het recente politiegeweld in Minneapolis.

"Ik ben nog steeds misselijk van het nieuws over George Floyd", vertelt Verboom over de ongewapende zwarte man die maandag stierf door toedoen van een Amerikaanse agent. Het incident, dat voor grote onrust heeft gezorgd, past naadloos binnen de context van de lovend ontvangen documentaire uit 2017.

I Am Not Your Negro is gebaseerd op het werk van James Baldwin, die over de geschiedenis van zwarte Amerikanen vertelt aan de hand van gebeurtenissen zoals de moorden op Malcolm X en Martin Luther King. Regisseur Raoul Peck verzamelde daar een grote hoeveelheid archiefmateriaal omheen. Terwijl Baldwin in tv-optredens te zien is en voorleest uit eigen brieven en boeken, ontvouwt zich een beeld van hoe zwarten al decennialang worden onderdrukt.

"We hopen dat zoveel mogelijk mensen samen kijken", vertelt Verboom. "Dit onrecht moet stoppen." De documentaire is vanaf 20.00 uur te zien via een aparte pagina op Cinetree.