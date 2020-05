De begin dit jaar verschenen film Sonic the Hedgehog krijgt een vervolg. Jeff Fowler is opnieuw als regisseur bij het project betrokken, schrijft The Hollywood Reporter.

In Sonic the Hedgehog was Ben Schwartz te horen als de wereldberoemde egel van gameontwikkelaar SEGA. Ook James Marsden en Jim Carrey hadden rollen in de liveactionfilm.

De film kreeg in eerste instantie te maken met kritiek omdat het hoofdpersonage niet genoeg op het figuurtje uit de gamereeks zou lijken. De makers besloten daarop om aanpassingen te maken, waarmee Sonic the Hedgehog later verscheen dan gepland. In Nederland verscheen de film afgelopen februari.