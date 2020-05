Vier vrouwen hebben donderdag een aanklacht ingediend tegen Harvey Weinstein wegens aanranding en seksueel misbruik. Dat blijkt uit een nieuw rechtbankdocument van het Hooggerechtshof in New York.

Onder de vermeende slachtoffers zit een vrouw die inmiddels zeventig jaar is. Ze zou in 1984 door de filmproducent zijn misbruikt in een hotel tijdens het Filmfestival van Cannes, toen ze daar met een vriendin was.

De jongste aanklager is een Hongaarse vrouw van 35, die in 2013 door Weinstein zou zijn gedwongen tot orale seks. Ook een 38-jarige vrouw uit New York en een 43-jarige vrouw uit Tennessee zeggen door de producent misbruikt te zijn.

Weinstein is door meer dan honderd vrouwen beschuldigd van verkrachting en aanranding. Bij twee van hen kwam het eerder dit jaar in New York tot een rechtszaak. De filmproducent werd daar in maart veroordeeld tot 23 jaar gevangenisstraf.

Intussen loopt er ook een zaak tegen hem in Los Angeles, die onlangs vertraging opliep vanwege de uitbraak van het coronavirus. Als Weinstein in die zaak volledig schuldig wordt bevonden, kan hij nog eens 28 jaar celstraf krijgen.