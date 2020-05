Actrice Dakota Johnson, die met onder anderen Tracee Ellis Ross te zien is in de nieuwe film The High Note, vraagt zich af hoe acteurs straks weer aan het werk moeten tijdens de coronacrisis, aangezien het voor acteurs erg lastig kan zijn om afstand te houden van elkaar.

"Ik heb daar heel veel gesprekken over met collega's", vertelt Johnson (30) aan NU.nl.

"Want welk protocol moeten we volgen als we weer op de set staan? We proberen wel een manier te vinden die voor iedereen veilig en verantwoord is", aldus de actrice.

"Het is raar, want onze industrie is gebaseerd op menselijk contact, en juist dat is op dit moment onmogelijk. Ik heb de antwoorden nog niet, maar ik ben er wel naar op zoek."

The High Note gaat over een zangeres (Ross) en haar assistente (Johnson) die op een keerpunt in hun carrières belanden. De films is vrijdag online in première gegaan.