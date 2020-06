Marcel Hensema vindt het karakter van zijn rol in de film Goud uitdagend en oefende daarom 's avonds op straat in een rolstoel om in zijn rol te komen. Hensema speelt de rol van invalide vader Ward die samen met zijn getalenteerde zoon Timo de droom heeft om goud te halen in het turnen en hem daarbij coacht.

"Tijdens het verdiepen in mijn rol besefte ik meer en meer waar mijn karakter zoal tegenaan loopt in het leven. Ik ben daardoor zelf gaan oefenen in een rolstoel. Overdag kijkt iedereen je aan dus ben ik in de avonden gaan oefenen om enigszins het gevoel te krijgen van hoe moeilijk het moet zijn", vertelt Hensema in een gesprek met NU.nl.

De acteur zag het als een uitdaging om van vader Ward geen zwart-witte boeman te maken. "Deze man heeft zijn eigen behoeftes en projecteert dit op zijn zoon. Ik probeer het karakter begrijpelijk te maken, zodat je zijn frustratie en verdriet echt snapt."

De film gaat over een prestatiegerichte maatschappij waarin Ward van zijn zoon goud in het turnen verwacht. "In onze huidige maatschappij is ook voor de zachte kant van een kind en fantasie vaak minder plaats, alles is meer ingericht op presteren. Dat kan een kind minder zelfvertrouwen geven waardoor het gefrustreerd en verdrietig raakt."

"Kinderen zijn beïnvloedbaar en niet volledig bij machte keuzes te maken. Daarom is het altijd belangrijk om goed te kijken en luisteren naar wat het kind zélf wil, soms daarin mee te gaan en soms, als dat nodig is, het kind tegen zichzelf in bescherming te nemen."

Goud is vanaf 3 juni online te zien via Picl, Pathé Thuis, CineMember, Ziggo, KPN, iTunes en Google Play.