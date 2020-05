De sciencefictionfilm Color Out of Space is vanaf 1 juni te zien in de Nederlandse bioscopen. De film over buitenaards leven dat landt in de tuin van een door Nicolas Cage gespeelde alpacaboer is volgens de recensies een geslaagde comeback van regisseur Richard Stanley.

de Volkskrant - vier sterren

"Color Out of Space is meer dan het zoveelste podium waarop Cage zijn voorliefde voor excessief spel mag etaleren - een inmiddels wat sleetse truc waarmee heel wat filmers hun werk de afgelopen jaren met wisselend succes van cultwaardig cachet trachtten te voorzien. Dit is in de eerste plaats de comebackfilm van Richard Stanley, de excentrieke Zuid-Afrikaanse regisseur en scenarist die begin jaren negentig een grote toekomst werd voorspeld."

"Bijna dertig jaar later heeft Stanley wat te bewijzen - en met Color Out of Space laat hij zien weinig wilde haren te zijn kwijtgeraakt. Hij bouwt zijn film zorgvuldig op, om de boel vervolgens op magistrale wijze uit de hand te laten lopen."

De Telegraaf - 3,5 ster

"Richard Stanley (Hardware, Dust Devil) maakt van Color Out of Space een angstaanjagende, esoterische horrorfilm zonder licht aan het einde van de tunnel. Nicolas Cage biedt hij daarmee een podium om los te gaan zoals alleen deze acteur dat kan."

"Aan zijn maniakale gedrag zit zeker ook een komische kant. Al blijft de vervreemdende beklemming overheersen."

Het Parool - geeft geen sterren

"Het schurende acteursensemble en de zwabberende toonzetting worden gecompenseerd door de pimpelpaarse trucages, de bizarre mutatiescènes en de overweldigende muziek van Colin Stetson, die eerder ook goed huishield in Hereditary."

"Helemaal onderuit gaat regisseur Stanley dus niet, na zijn jaren in de wildernis. Maar zijn malle film verbleekt volkomen bij Alex Garlands thematisch verwante Annihilation (2018), waarin Natalie Portman met een vrouwelijk wetenschapsteam een overwoekerde inslagzone betreedt en nog veel vreemdere zaken aantreft. Het kan altijd gekker."

