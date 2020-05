Henry Cavill is in gesprek over een terugkeer als Superman in een aankomende film, meldt Variety donderdag. Een titel voor de film is niet bekend.

De Britse acteur zei in december een nieuwe rol als Clark Kent en diens alter ego Superman niet uit te sluiten. "De cape hangt nog steeds in mijn kast en is nog steeds van mij", zei Cavill.

In 2018 doken er berichten op dat hij na titelrollen in drie Superman-films niet langer meer de vliegende superheld zou vertolken. De drukke agenda van de 37-jarige acteur zou daarbij meespelen.

Naast een titel is ook een verschijningsdatum van een eventuele volgende Superman-film nog onbekend. Hetzelfde geldt voor de rest van de cast en de regisseur.