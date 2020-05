De World Health Organization (WHO) heeft de hulp ingeroepen van personages uit de animatiefilm Despicable Me om mensen uit te leggen wat ze het beste wel en niet kunnen doen tijdens de uitbraak van het coronavirus. In een filmpje op YouTube raden Gru en zijn Minions mensen aan om binnen te blijven.

Voor het filmpje werden beelden gebruikt van de animatiefilmreeks waar inmiddels drie delen van zijn verschenen. Steve Carrell, die de stem van personage Gru inspreekt, vertelt de kijkers dat ze zoveel mogelijk afstand van elkaar moeten houden en zich binnen kunnen vermaken door bijvoorbeeld te dansen of een nieuwe maaltijd te leren bereiden. Hij drukt kijkers op het hart vooral aardig voor elkaar te zijn in deze tijd.

De video is een samenwerking tussen de World Health Organization, United Nations Foundation and Illumination. De WHO hoopt hiermee nog meer burgers duidelijk te maken hoe ze zo veilig mogelijk blijven tijdens de pandemie.

Naast de drie delen van Despicable Me kregen de Minions in 2015 ook een eigen film. Een vervolg daarop zou deze zomer verschijnen, maar deze film is wegens de coronacrisis uitgesteld naar 2 juli 2021.

Volg de laatste ontwikkelingen rond het virus in ons liveblog.

Het coronavirus in het kort