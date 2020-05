Yolanthe Cabau mocht naar eigen zeggen vijf jaar India niet in nadat ze in een documentaire gevallen van kindermisbruik in het land aan de kaak had gesteld.

"Ze waren van mening dat ik hun land in diskrediet had gebracht omdat ik een documentaire over kindermisbruik in India had gemaakt", vertelt de 35-jarige Cabau in FHM, dat haar woensdag een All Time Favorite Award gaf ter ere van het twintigjarig bestaan van het blad.

"Dit jaar wonnen wij daar de Moeder Teresa Award, een prestigieuze prijs voor liefdadigheidsinstellingen", aldus Cabau, die in 2008 de stichting oprichtte die nu Free a Girl heet. "Die kon ik niet eens zelf ophalen. Op zo'n zwarte lijst komen te staan, geeft wel aan hoe gevoelig dit onderwerp ligt."

De presentatrice is momenteel zelf bezig met het schrijven van een film die gebaseerd is op de vele verhalen die ze tijdens het werk voor haar stichting heeft gehoord. "Door mijn bekendheid en mijn werk heb ik op deze manier de kans om de wereld een beetje beter te maken. Met de stichting hebben we al meer dan vijfduizend meisjes bevrijd uit de gedwongen prostitutie. Maar dat is nog lang niet genoeg. Ik ga door tot alle kinderen bevrijd zijn."