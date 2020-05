Van Martin Scorseses godsdienstdrama Silence tot twee delen uit de populaire Shrek-reeks; ook deze week komt Videoland weer met nieuw aanbod. Een overzicht van de meest recente releases.

Films

Hotel Artemis

In deze thriller speelt Jodie Foster een verpleegkundige in een geheim ziekenhuis voor zware criminelen. Wanneer een groep voortvluchtige bankrovers van haar diensten gebruik komt maken, zet dat een kettingreactie aan onvoorziene gebeurtenissen in gang.

Silence

In dit drama van Martin Scorsese spelen Adam Driver en Andrew Garfield twee Portugese jezuïeten die in de zeventiende eeuw afreizen naar Japan. Hun doel is om leermeester Ferreira (Liam Neeson) op te sporen, die van zijn geloof zou zijn afgestapt. Het camerawerk van Silence werd voor een Oscar genomineerd.

Shrek 2 en 4

Nadat deze animatiecomedy onlangs van Netflix werd verwijderd, verschijnt hij vanaf deze week op Videoland. Shrek gaat samen met zijn Fiona naar het land waar haar moeder en vader koning en koningin zijn, maar ze komen er al snel achter dat niet iedereen daar even welkom is.

Het eerste deel uit de populaire reeks, die bekende sprookjes op de hak neemt, was al op Videoland te vinden. Het aanbod wordt deze week tevens uitgebreid met Shrek Forever After, het vierde deel uit de reeks. Dat deel staat ook op Netflix, samen met het derde hoofdstuk.

Series

For Life

Isaac Wright Jr. beland achter tralies voor een misdaad die hij niet heeft begaan. Dat laat hij niet zomaar gebeuren. Terwijl hij in de gevangenis zit, schoolt hij zichzelf tot advocaat en helpt twintig andere onschuldige gevangenen om vrijspraak te krijgen. For Life is gebaseerd op een waargebeurd verhaal.