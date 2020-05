Amazon werkt aan een televisieserie rond de succesvolle Millennium-boekenreeks van Stieg Larsson. The Girl with the Dragon Tattoo en de andere twee boeken uit de reeks worden bewerkt door de makers van The Crown.

De serie zou zich volgens Variety gaan afspelen in de huidige tijd en dus worden de verhalen iets aangepast. De boeken stammen uit 2004 waardoor de verhaallijnen iets verouderd zijn.

De boekenreeks werd in de Verenigde Staten al in 2011 verfilmd, met hoofdrollen voor Rooney Mara (Lisbeth Salander) en Daniel Craig (Mikael Blomkvist). Ook Claire Foy (The Crown) nam de rol van Salander al eens op zich, in The Spider's Web (2018). Noomi Raplace speelde in de Zweedse verfilmingen.

Wie de hoofdrollen gaan spelen in de serie is nog niet bekend. Het is ook nog niet duidelijk of de drie boeken die David Lagercrantz na de dood van Larsson schreef als vervolg op de Millennium-reeks, ook worden behandeld in de serie.