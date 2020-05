Ook na zijn dood roept de omstreden Jeffrey Epstein nog vragen op. Hoe kwam hij aan al dat geld? En vooral: hoe kon hij zoveel kwetsbare meisjes lokken en misbruiken? De vierdelige miniserie Jeffrey Epstein: Filthy Rich, vanaf woensdag te zien op Netflix, laat een grote groep betrokkenen aan het woord en doet een poging zo dicht mogelijk bij de waarheid te komen.

De documentairereeks opent met opnames van een verhoor uit 2012, een van de velen die we te zien krijgen. Epstein blijft steevast kalm en beleefd herhalen dat hij zich op zijn zwijgrecht beroept. Een bron van frustratie voor zijn slachtoffers, die hem niet alleen achter tralies willen hebben maar vooral erkenning willen krijgen voor wat er gebeurd is.

Om dat uit de doeken te doen, springt Filthy Rich heen en weer in de tijd. Beginnend in 2003, toen onderzoeksjournalist Vicky Ward al getipt werd over Epsteins kindermisbruik. Ze legt uit dat haar hoofdredacteur, die naar verluidt bedreigd werd, haar artikel op het laatste moment omvormde tot een societystuk.

Afgelegen villa's in Palm Beach en Maagdeneilanden

En dat was nog maar het topje van de ijsberg. Aan het eind van de eerste aflevering is duidelijk geworden hoe Epstein ongestoord meisjes in zijn villa in Palm Beach kon ontvangen. Slachtoffers vertellen daarbij steeds globaal hetzelfde verhaal. Ze hoorden altijd via een vriendin over een oude rijkaard uit de buurt, die tweehonderd dollar betaalde voor een massage. Eenmaal binnen in Epsteins huis, werden de meisjes aangerand of verkracht.

Later blijkt hoe ver dat systeem zich uitstrekte. Slachtoffer Courtney Wild bracht zelf steeds nieuwe vriendinnen mee naar Epstein, naar eigen zeggen minstens veertig. Advocaat Brad Edwards toont aan de hand van slachtofferverhalen een stamboomweergave, die zich vanaf Epstein steeds verder vertakt. "Een piramidespel van misbruik", noemt hij het.

Hoe langer de serie duurt, hoe duidelijker wordt dat Epstein zijn hele leven bij elkaar kon chanteren en manipuleren. Al op jonge leeftijd loog hij zichzelf richting Wall Street, waar hij later miljoenen verdiende met ingenieuze oplichterspraktijken. De magnaat omringde zich met de rijkste en belangrijkste mensen, die hem vaak vergezelden op zijn privé-eiland. Ooggetuigen vertellen wat er op die compleet geïsoleerde plek kon plaatsvinden.

Advocaat Brad Edwards legt het misbruiksysteem van Jeffrey Epstein uit. Foto: Netflix.

Strijd is nog niet gestreden

Net als in de documentaires Untouchable (over Harvey Weinstein) en Leaving Neverland (over Michael Jackson) krijgen slachtoffers in Filthy Rich de kans om hun verhaal te doen, aangesterkt door verhalen van politie, advocaten, onderzoekers en journalisten. De makers doen intussen nog een poging om wederhoor te plegen, hoewel die altijd blijft steken in archiefmateriaal en terugkerende teksten waarin aantijgingen worden ontkend.

En zo blijven er ook na deze nieuwe miniserie vragen openstaan. Over de doodsoorzaak van Epstein bijvoorbeeld. En in hoeverre zijn Ghislaine Maxwell (Epsteins vriendin), Bill Clinton en de Britse prins Edward schuldig? Voor sommige slachtoffers is het misbruik een afgesloten hoofdstuk. Maar Virigina Roberts Giuffre, inmiddels advocaat in Australië, benadrukt dat haar strijd nog niet gestreden is.