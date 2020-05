Het derde en laatste seizoen van de Duitse serie Dark verschijnt 27 juni op Netflix, maakt de streamingdienst dinsdag bekend.

Dark is de eerste Duitstalige productie van Netflix en is bedacht door schrijver Jantje Friese en regisseur Baran bo Odar. Volgens de streamingdienst is de reeks een van de best bekeken niet-Engelstalige series.

"We hebben Dark vanaf het begin gezien als een tijdreistrilogie. We waren heel erg blij toen het eerste seizoen wereldwijd zo populair werd", aldus Friese en Odar.

"In het laatste seizoen geven we antwoorden op vragen van kijkers en helpen we het verhaal door de tijd heen te ontcijferen. We vinden het ergens lastig om de personages achter ons te laten, maar elk einde is ook weer een nieuw begin."

De serie speelt zich af in de fictieve Duitse stad Winden en gaat over de nasleep van de verdwijning van een kind. De serie legt de geheimen en verborgen verbindingen tussen vier families bloot, terwijl ze een samenzwering over tijdreizen ontrafelen die zich uitstrekt over drie generaties.

Het derde en laatste seizoen van Dark is vanaf 27 juni te zien op Netflix.