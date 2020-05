Chris Evans heeft meerdere keren geweigerd auditie te doen voor de rol als Captain America in de gelijknamige franchise omdat hij last had van extreme paniekaanvallen. De acteur was bang dat de aandacht en roem hem mentaal zouden slopen.

Evans kon bij Marvel tekenen voor negen films en besprak met zijn manager hoe positief de invloed zou zijn op zijn carrière, maar besloot er tot de teleurstelling van zijn manager toch van af te zien.

De 38-jarige Evans kreeg voor het eerst paniekaanvallen tijdens het werk op de set van Puncture, vertelt hij in gesprek met The Hollywood Reporter. "Toen ben ik echt gaan nadenken: ik weet niet of acteren wel juist voor mij is. Ik denk niet dat ik me zo goed voel als ik me zou moeten voelen."

Uiteindelijk wist Robert Downey jr., die in de Marvel-films te zien is als Iron Man, hem over te halen. De acteurs waren toen niet alleen goede vrienden, maar deelden ook een agent en een therapeut. Evans besprak het voorstel, dat inmiddels neerkwam op meer geld voor minder films, met Downey jr.

"Het was de beste keuze die ik had kunnen maken, ik ben Kevin Fiege (Marvel-chef, red.) nog iedere dag dankbaar dat hij zo heeft volgehouden en steeds bij me terugkwam. Als ik eerlijk ben, is geen van mijn angsten ooit werkelijkheid geworden", aldus Evans.