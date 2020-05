Er wordt gewerkt aan een speelfilm over het leven van Amy Winehouse en volgens haar vader Mitch Winehouse kan die over "een jaar of twee" worden uitgebracht. Dat vertelde hij in podcast The Morning After with Paul Danan.

Volgens Winehouse zal de film een ​​waarheidsgetrouwe weergave zijn van het leven van de zangeres. "Er komen een mooie film en een mooie Broadway-show aan. Dat is hoe we onze eigen Amy terug zullen krijgen, door haar te portretteren zoals ze was."

Eerder uitte de vader en voormalig manager van de zangeres nog kritiek op de documentaire Amy van Asif Kapadia uit 2015, vanwege zijn 'misleidende' weergave van de relatie tussen hem en zijn dochter.

Momenteel wordt het script van de film geschreven. De rol de zangeres gaat volgens Winehouse worden gespeeld door "een onbekende actrice, idealiter een joods meisje uit Noord- of Oost-Londen dat een beetje op Amy lijkt en praat als Amy".

Eerdere verfilming kwam niet van de grond

In 2015 werd er al gesproken over een Winehouse-biopic, met August Rush-maker Kirsten Sheridan als beoogd regisseur. De Zweedse actrice Noomi Rapace, bekend uit de Millennium-trilogie en Prometheus, werd later genoemd als mogelijke hoofdrolspeelster. Mitch Winehouse liet via Twitter weten dat hij nergens van afwist en zei dat de verfilming er niet zou komen.

De aankondiging voor de nieuwe biopic komt kort nadat Mitch Winehouse bekendmaakte dat er een hologram van zijn dochter wordt gemaakt. De bijbehorende show moet in 2019 gaan toeren.