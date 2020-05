Ter gelegenheid van de veertigste editie van het Nederlands Film Festival (NFF) wordt een nieuwe categorie bij de Gouden Kalveren geïntroduceerd: het Gouden Kalf voor kostuumdesign (voor speelfilms). Daarnaast zijn dit jaar de reglementen voor deelname aan de Gouden Kalveren uitgebreid.

Het besluit tot een nieuwe categorie is in overeenstemming met de Dutch Academy For Film (DAFF) genomen, naar het voorbeeld van internationale competities als de Oscars en BAFTA's.

Production designer en DAFF-bestuurslid Harry Ammerlaan zegt hierover: "Een Gouden Kalf voor kostuumdesign is een lang gekoesterde wens van de sector. Het kostuumontwerp versterkt en ondersteunt niet alleen de inhoud van een script, maar draagt wezenlijk bij aan het artistieke en commerciële succes van een film." Deze prijs is volgens Ammerlaan een "erkenning van het vak en geeft de kostuumontwerpers de plek die zij verdienen".

Wijziging in de stemprocedure

Daarbij voert het NFF een de wijziging in de Academy-stemprocedure in zodat distributeurs, producenten en makers de uitbreng van een premièrefilm in de bioscopen kunnen combineren met de "promotionele kracht" van de Gouden Kalveren. Hiertoe is mede besloten doordat de uitbreng van films vanaf half maart stilligt in verband met de coronamaatregelen. De aanpassingen in de reglementen gelden voor de competitie in 2020 en worden na afloop van het festival geëvalueerd.

Dit jaar kunnen zowel speelfilms als lange documentaires die in première gaan op het komende NFF meedingen naar de Gouden Kalveren. Eerder maakte het festival bekend dat ook producties waarvan na de première de release vanwege de coronamaatregelen is uitgesteld of voortijdig afgebroken aan de competitie kunnen deelnemen.

Online en op locatie

Sinds 2015 worden de nominaties en winnaars van de Gouden Kalveren voor speelfilms en lange documentaires bepaald via een Academy-systeem. In deze categorieën verkiezen stemgerechtigde vakgenoten via drie stemrondes de winnaars.



Voor de categorieën Televisiedrama, Korte Film, Korte Documentaire en Interactive stelt de festivalorganisatie net als voorgaande jaren een jury aan om de nominaties en winnaars te bepalen.

De veertigste editie van het Nederlands Film Festival vindt plaats van vrijdag 25 september tot en met zaterdag 3 oktober, zowel online als - waar mogelijk - op locatie.