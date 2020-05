Bioscoopketen Pathé laat per 1 juni twee mensen uit verschillende huishoudens naast elkaar zitten. De bioscoopketen volgt hiermee het advies op dat het RIVM aan horecazaken heeft gegeven.

Ook personen die allemaal deel uitmaken van hetzelfde huishouden mogen in de bioscopen naast elkaar zitten, meldt Pathé.

Wie met meer dan twee personen buiten zijn eigen huishouden een film wil bekijken, dient wel altijd 1,5 meter afstand van elkaar te houden. Daarnaast verzoekt Pathé altijd met pin te betalen en kaartjes alleen vooraf online te kopen. Mensen met ziekteverschijnselen moeten thuisblijven.

Bezoekers zullen ook te maken krijgen met aangescherpte hygiënemaatregelen en slechts een aangepast en verpakt assortiment aan eten en drinken kunnen kopen.

Bezoekers moeten vragen over gezondheid beantwoorden

Wie een kaartje koopt, moet vragen beantwoorden over zijn of haar gezondheid. Pathé zegt op de verantwoordelijkheid van de bezoekers te vertrouwen.

Dit beleid zal ook in de Nederlandse horeca gangbaar zijn, liet een medewerker van het ministerie van Justitie en Veiligheid aan NU.nl weten:

"We rekenen erop dat horecaondernemers hun eigen verantwoordelijkheid hierin nemen, net zoals we ervan uitgaan dat burgers meer hun handen wassen om verspreiding van het virus te voorkomen. Het is niet de bedoeling dat we in elk restaurant of elke supermarkt een agent met een meetlint neerzetten om de regels te handhaven."

NU.nl is nog in afwachting van bioscoopketen Vue.