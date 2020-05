Eva Longoria is als een man gaan denken om groen licht te krijgen om haar film Flamin' Hot te regisseren. De actrice vertelt aan The Sun dat ze zich als een bevoorrechte man opstelde in het gesprek waarin ze haar filmidee aan de man probeerde te brengen.

Longoria oefende het gesprek met Desperate Housewives-producent Brian Tanen die haar adviseerde zich minder gedwee op te stellen. "Toen ik mijn pitch voor hem deed, zei hij meteen dat ik niet moest vragen of ik de film mocht doen", vertelt ze.

"Hij raadde me aan de kamer binnen te lopen als een bevoorrechte man. 'Doe alsof die film van jou is, jij het gaat regisseren en vertel hoe je de casting gaat doen en hoe je de film wil opnemen', was het advies dat hij me gaf."

Het bracht Longoria tot andere inzichten. "Ik ben geen man en ik ben niet wit, dus ik had er nooit over nagedacht om dat zo te doen. Het veranderde alle zinnen die uit mijn mond kwamen. Als vrouwen stellen we ons vaak gedwee op en willen we meegaand zijn."

De film Flamin' Hot vertelt het waargebeurde verhaal van Richard Montanez, die als conciërge werkte en met het idee voor de snack Flamin' Hot Cheetos kwam, waardoor hij een succesvol zakenman werd.

Longoria brak als actrice wereldwijd door dankzij haar hoofdrol in de serie Desperate Housewives. Ze speelde verder in films als The Sentinel en Harsh Times.