De roman Het Geheugenspel, van auteurskoppel Nicci French, wordt een Nederlandse bioscoopfilm. Dat werd maandag in een persbericht bekendgemaakt.

De film komt tot stand door een samenwerking tussen Dutch FilmWorks en EndemolShine Scripted. Het script voor de film wordt door Lex Passchier bewerkt.

Passchier werkte hiervoor onder meer aan Moordvrouw, De 12 van Oldenheim, De 12 van Schouwendam en Oogappels. Wie de film gaat regisseren is nog niet bekend, ook eventuele castleden worden nog niet genoemd.

Wel is zeker dat de film als driedelige miniserie zal worden uitgebracht, nadat deze in de bioscoop te zien is geweest.

'Personages blijven overeind in Nederlandse situatie'

Het Geheugenspel verscheen in 1997 in het Engels als The Memory Game en speelt zich ook af in Engeland. Producent Gerd-Jan van Dalen ziet dat echter niet als een obstakel.

"Hoewel de boeken van Nicci French in het Verenigd Koninkrijk gesitueerd zijn, zijn de personages en de dramatische gebeurtenissen dermate universeel dat de psychologische spanning, die zo kenmerkend is voor de boeken, ook in een Nederlandse situatie volledig overeind zal blijven."

Wanneer de film moet verschijnen is nog niet bekend.