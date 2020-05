Britt Dekker is bezig met het schrijven aan een script voor een nieuwe serie, onthult ze zaterdag in de vodcast Ik en Simon tegen Simon Keizer van het duo Nick & Simon. Als het project van de presentatrice doorgaat zoals ze voor ogen heeft, gaat de serie ook gemaakt worden voor het buitenland.

"Ik ben nu aan het schrijven", aldus Dekker. "Bij de echte dialogen komt er een scenarioschrijver bij, maar de grote lijnen komen van mij."

De presentatrice mag nog niet zeggen hoe de serie gaat heten, maar onthult wel dat het project te maken heeft met paarden. "Als het doorgaat zoals we het nu bedacht hebben, dan wordt het wel heel tof en dan gaan we het ook maken voor het buitenland."

Dekker zou wel meer willen vertellen over haar nieuwe project, maar is bang dat ze "dingen verpest". De presentatrice, die in 2019 haar acteerdebuut maakte in de paardenfilm Whitestar, doet niet uit de doeken of ze ook gaat acteren in de nieuwe serie.