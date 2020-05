Het waargebeurde verhaal van schrijver en historicus Rutger Bregman over Tongaanse jongeren die in 1966 meer dan een jaar op een onbewoond eiland in de Stille Oceaan overleefden, wordt verfilmd door productiebedrijf New Regency. Dat meldt Bregman vrijdag op Twitter.

In september vorig jaar verscheen Bregmans boek De meeste mensen deugen, waarin het verhaal over de zes tieners uit Tonga staat. Een Engelse voorpublicatie verscheen onlangs in de Engelse krant The Guardian, waarop meerdere productiemaatschappijen aanklopten bij Bregman om het verhaal te verfilmen.

Het relaas gaat over zes jongeren die in 1965 een vissersboot stelen en de zee opvaren. Na enige tijd belanden ze in een storm. De jongens moeten van boord en spoelen na acht dagen aan op een onbewoond eiland. Na vijftien maanden worden ze gered door een Australische kapitein.

"Veel studio's hebben mij benaderd om de rechten van het verhaal te kopen, maar het is natuurlijk niet mijn verhaal", schrijft Bregman op Twitter. "Mensen in Tonga vertellen het al generaties lang aan hun kinderen."

In een paar dagen lukte het Bregman om in contact te komen met de nog levende hoofdpersoon. "We hebben afgesproken om samen te werken en alle opbrengsten te delen", aldus Bregman, die zijn deel doneert aan een goed doel in Tonga.

Productiemaatschappij New Regency produceerde eerder onder meer de Hollywood-films 12 Years a Slave, Birdman enThe Revenant.