Streamingdienst Netflix en dramaproducent Fiction Valley kondigen vrijdag de eerste Nederlandse Netflix Original-film aan. Shady El-Hamus en Jeroen Scholten van Aschat nemen het script voor hun rekening.

De nog titelloze film over de diefstal van het horloge van een aankomende hiphopartiest wordt een komisch crimedrama. Over de cast en verschijningsdatum is nog niets bekend.

El-Hamus, bekend van de dramafilms De Libi en Nachtschade, zal de film regisseren. "Het vertrouwen dat we van Netflix krijgen, werkt heel motiverend. Een droom die uitkomt", aldus de regisseur.

Voor De Libi ontvingen El-Hamus en Scholten van Aschat in 2019 een Gouden Kalf voor het beste scenario.

Fiction Valley was verantwoordelijk voor onder meer de misdaadserie Mocro Maffia.