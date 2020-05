De set van de vervolgdelen op Avatar gaat vanaf volgende week weer open. Producent Jon Landau deelt via Instagram vast een foto van twee gevechtsschepen die in de films zullen verschijnen.

"Onze sets zijn klaar", schrijft Landau. "We zijn ontzettend blij om volgende week weer terug naar Nieuw-Zeeland te kunnen."

Landau deelt een foto van twee oorlogsschepen. Onderin de Matador, daarboven de Picador, legt de producent uit. Foto: Instagram Jon Landau.

Regisseur James Cameron werkt aan vier vervolgdelen op zijn kaskraker Avatar. De opnames, die plaatsvinden in Nieuw-Zeelandse studio's, moesten in maart worden stilgelegd vanwege de coronacrisis. Nu de maatregelen in het land worden versoepeld, kan de draaiperiode worden hervat. De release van het tweede deel staat vooralsnog gepland voor eind 2021.

Avatar (2009) gaat over een militair die een buitenaardse planeet infiltreert via een speciale techniek, waarmee hij het lichaam van een lokale bewoner krijgt. De fantasyfilm, die voor negen Oscars werd genomineerd, behaalde een omzet van ruim 2,7 miljard dollar (zo'n 2,4 miljard euro) en werd daarmee de best verdienende film aller tijden. Dat record werd in 2019 verbroken door Avengers: Endgame.