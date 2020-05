Jason Momoa en Peter Dinklage zijn beiden in gesprek over een rol in de vampierfilm Good Bad & Undead, meldt Variety. Dinklage zou de vampierenjager Van Helsing spelen, Momoa een vampier die heeft gezworen nooit meer te moorden.

Het is nog niet bekend wanneer Good Bad & Undead verschijnt. Ook de rest van de cast is nog niet bekend.

De film gaat over een zwendel van de door Dinklage en Momoa gespeelde personages. De vampierjager licht mensen op door te doen alsof hij de vampier doodt, totdat dit uit de hand loopt en er een grote premie op het hoofd van Momoa's personage wordt gezet.

Dinklage en Momoa waren beiden te zien in de dramaserie Game of Thrones. Dinklage won voor zijn rol als Tyrion Lannister vier Emmy Awards.