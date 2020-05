Het aanbod op Videoland wordt weer vergroot met wat leuke films en documentaires. Van de meest bizarre waargebeurde verhalen, tot Woody Harrelson die met een camera door Londen rent. Dit is de leukste nieuwe content die je nu op Videoland kan vinden!

Films

Miracles from Heaven

De tranentrekker aller tranentrekkers en ook nog gebaseerd op een waargebeurd verhaal. Christy (Jennifer Garner) is een liefdevolle moeder en vrouw, maar als haar 10-jarige dochter een zeldzame en ongeneeslijke ziekte krijgt doet dat het geloof van haar familie wankelen. Alleen een wonder kan haar nu nog redden.

Lost in London

Je kent hem van True Detective, Now You See Me en Zombieland, maar nog nooit nam Woody Harrelson plaats in een regisseursstoel. Lost in London, geregisseerd en gespeeld door Woody, werd in 500 theaters en bioscopen live uitgezonden. De acteur speelt zichzelf in de hoofdstad van Engeland. Hij maakt op een avond een hoop mee en belandt tot overmaat van ramp zelfs in de gevangenis.

Stockholm

Het bizarre, maar waargebeurde verhaal van de bankoverval in 1973. Lars Nystrom overvalt een bank en gijzelt daarbij enkele mensen om zijn vriend uit de gevangenis te helpen. De bankoverval duurt dagen en dan kan er veel gebeuren. De gegijzelden krijgen medelijden en sympathie voor hun gijzelnemer en het gaat zelfs zover dat ze zich tegen de politie keren.

Documentaires

Born to be an Influencer

Er valt heel wat te verdienen met de online business van vloggen en de leeftijd van de jonge videomakers daalt met de dag. Born to be an Influencer volgt het leven van drie kinderen die gelden als influencers en wat hier allemaal bij komt kijken.

Jawline

Tiener Austyn Tester zit in de boy broadcast-wereld. Meisjes kunnen tegen betaling met hem videochatten en krijgen dan persoonlijke aandacht van de jonge influencer. Jawline vertelt Austyns verhaal. Hoe kwam hij in deze wereld terecht? En hoe onderscheidt hij zich van andere jongens in de boy broadcast business?

