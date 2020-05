De 93e uitreiking van de Oscars, die in februari 2021 op de planning staat, wordt mogelijk uitgesteld. Diverse bronnen laten aan Variety weten dat de plannen nog niet definitief zijn, maar dat de kans groot is dat het evenement wordt uitgesteld.

De bronnen melden dat er nog volop wordt gesproken over de details rond het uitstel, zoals mogelijke nieuwe data voor de uitreiking van de filmprijzen. De organisatie wilde nog niet reageren op de geruchten.

Eerder werd al bekend dat de organisatie van de Oscars de selectieprocedure tijdelijk heeft versoepeld wegens de coronacrisis. Om kans te maken op een prijs hoeven films niet in de bioscoop te zijn vertoond.

Niet elke film die op een streamingplatform is uitgebracht, maakt kans op een prijs. Om voor een Oscar in aanmerking te komen, moest er al wel een bioscooprelease op de planning staan en moet de de film binnen zestig dagen na de première beschikbaar zijn op een streamingsite die alleen toegankelijk is voor de jury van de filmprijzen.

