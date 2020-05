Marlon Wayans speelt de hoofdrol in de actiecomedy Ride or Die, meldt The Hollywood Reporter dinsdag. De acteur schreef ook mee aan het script.

Ride or Die wordt omschreven als "de film When Harry Met Sally... met vuurwapens". Het is niet bekend wanneer de film verschijnt.

Wayans, die ook een rol heeft in de te verschijnen film Respect over het leven van zangeres Aretha Franklin, werd bekend door de televisieshow In Living Color in de jaren negentig. Jennifer Lopez en Jim Carrey werden eveneens door die comedyshow bekend bij het grote publiek.

In 2004 speelde de nu 47-jarige Wayans een hoofdrol in de comedy White Chicks, over twee Afro-Amerikaanse FBI-agenten die zich vermommen als witte vrouwen om een ontvoeringszaak op te lossen. In 2019 werd bekend dat er een vervolg komt op die film.