De uitlevering van filmproducent Harvey Weinstein naar Los Angeles voor de behandeling van aanklachten wegens seksueel wangedrag loopt vertraging op. Door de coronacrisis loopt het Openbaar Ministerie van het district Los Angeles achter met het papierwerk, meldt NBC News dinsdag.

"Het virus heeft de verwerking van het papierwerk vertraagd", aldus een woordvoerder van het Openbaar Ministerie over de pandemie door het virus waarop Weinstein zelf in maart positief testte. "We kunnen geen inschatting maken van wanneer Weinstein in een rechtszaal in Los Angeles zal verschijnen."

Weinstein moet in Los Angeles terecht staan voor aanklachten van verkrachting en aanranding van twee vrouwen. De incidenten zouden hebben plaatsgevonden in februari 2013.

In maart werd Weinstein in New York veroordeeld tot 23 jaar cel voor verkrachting en aanranding. De 68-jarige filmproducent zit sindsdien vast in de staat New York.

