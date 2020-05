Een week na het overlijden van zijn vader, spreekt Ben Stiller met The New Yorker over de laatste dagen van acteur Jerry Stiller en blikt hij terug op zijn opvoeding. "Hij was bijna 93, en ik denk dat hij lichamelijk gezien gewoon op het punt was waar het tijd was om te gaan."

"Mijn zus en ik konden bij hem zijn. Juist omdat hij geen coronavirusgerelateerde ziekte had en hij al een tijdje ziek was. Dat is iets waar ik heel erg dankbaar voor ben", vertelt Stiller.

"Hij vertraagde gewoon veel en hij had veel problemen. En dus waren de afgelopen twee weken zwaarder voor hem", herinnerde de 54-jarige acteur zich. "Maar hij ging vredig en hij behield zijn gevoel voor humor tot het einde. Ik noem het een gevoel voor humor, maar hij was gewoon grappig en dus was hij altijd zichzelf", zegt Stiller. "Hij was bijna 93, en ik denk dat hij lichamelijk gezien gewoon op het punt was waar het tijd was om te gaan."

De Escape at Dannemora-producent vertelde ook dat hoewel hij nu vooral in komediefilms speelt, dat niet altijd zijn plan was. Dat kwam vooral doordat zijn beide ouders - Jerry en Anne Meara - er zo goed in waren.

'Mijn ouders zijn grappig, dus ik wil serieus zijn'

"Toen ik acht, negen en tien jaar oud was, wist ik dat ik van films hield en dat ik regisseur wilde worden. En mijn vader steunde dat echt. Hij kocht een Super 8-camera voor mij, gaf me montageapparatuur, en speelde in films die ik maakte", vertelde Stiller.

Toen Stiller tiener was, begon hij zich meer in komedie te interesseren. "Maar omdat mijn ouders zo bekend waren om komedie, probeerde ik erachter te komen of ik dat wilde of niet. Ik denk dat mijn eerste instinct was: 'Mijn ouders zijn grappig, maar ik wil serieus zijn'. Dat is natuurlijk niet hoe het is gelopen."

King of Queens, Seinfield en Hairspray

Jerry Stiller is voornamelijk bekend van komische rollen, maar speelde ook in veel Broadwayproducties.

Stiller maakte zijn debuut in 1956 in de serie Studio One in Hollywood. Zijn bekendste rollen zijn die van Frank Constanza in Seinfeld (waarvoor hij ook een Emmy-nominatie kreeg) en in de sitcom Kings of Queens, waarin hij de vader van het vrouwelijk hoofdpersonage vertolkte. Ook speelde hij in de twee Hairspray-films, de originele film uit 1988 en de remake uit 2007.