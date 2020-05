Greyhound, een dramafilm waarin Tom Hanks de hoofdrol speelt en die zich afspeelt ten tijde van de Tweede Wereldoorlog, zal wegens de maatregelen omtrent de coronacrisis niet in de bioscoop in prèmiere gaan. In plaats daarvan is de film voor het eerst te zien op Apple TV+, meldt Deadline.

Apple TV+ heeft de wereldwijde rechten gekocht van Sony Pictures. De zes maanden oude streamingdienst kondigde de deal dinsdag aan.

Aanvankelijk zou de film op 12 juni in de Verenigde Staten in première gaan, maar de release is uitgesteld wegens de corona-uitbraak. Wanneer de film op Apple TV+ te zien zal zijn is nog niet bekend.

De film speelt zich af in de begindagen van de Tweede Wereldoorlog, als een internationaal konvooi van 37 geallieerde schepen, geleid door kapitein Ernest Krause (Tom Hanks) de verraderlijke Noord-Atlantische Oceaan oversteekt. Tegelijkertijd worden ze achtervolgd door de beruchte u-boten, onderzeeërs van de Duitse Kriegsmarine.

Greyhound wordt de grootste filmrelease tot nu toe voor AppleTV+, een opkomende concurrent voor Netflix en Amazon.