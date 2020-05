David Arquette is de eerste bevestigde naam voor de reboot van Scream, die momenteel in ontwikkeling is. De acteur speelde in de eerste vier Scream-films de rol van politieagent Dewey Riley.

"Ik heb er ontzettend veel zin in om opnieuw in de huid van Dewey te kruipen en herenigd te worden met mijn oude en nieuwe Scream-familie", zegt Arquette in een verklaring die is gedeeld door Variety.

Het is de bedoeling dat de opnamen in het najaar van start gaan in Wilmington, in de Amerikaanse staat North Carolina. Er zijn nog geen andere castleden bekendgemaakt en ook is nog niet duidelijk hoe het verhaal eruit gaat zien.

De nieuwe Scream-film is geen vervolg op de vier eerdere delen die zijn gemaakt. In dit geval gaat het om een reboot, waarbij er van voren af aan wordt begonnen met het verhaal.

Scream draait om een groep middelbare scholieren die wordt bedreigd door een seriemoordenaar. Onder anderen Neve Campbell, Courteney Cox en Arquette hadden rollen in de horrorfilm. Er werden daarna nog drie vervolgen gemaakt. Deze films kwamen uit in 1997, 2000 en 2011 en werden geregisseerd door Wes Craven, die in 2015 overleed.

De regie van de reboot is in handen van Matthew Bettinelli-Olpin and Tyler Gillett, die eerder de horrorfilm Ready or Not maakten.