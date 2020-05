Het tweede seizoen van de misdaadserie Undercover is vanaf 6 september op Netflix te zien. Frank Lammers, Anna Drijver, Elise Schaap en Tom Waes spelen weer de hoofdrollen.

In het tweede seizoen zit Ferry Bouman (Lammers) vast in de gevangenis en zint hij op wraak op de twee undercoveragenten (Drijver en Waes) die hem daar kregen.

Eerder werd al bekend dat Rico Verhoeven een kleine rol heeft, maar over de invulling van die rol is nog weinig bekend. In de eerste teaser van het tweede seizoen is te zien dat ze samen in de gevangenis zitten.

Een derde seizoen van de serie is al aangekondigd.