Michaël R. Roskam (Rundskop) heeft de opnames voor zijn film over Erik Prince, de oprichter van beveiligingsfirma Blackwater, moeten uitstellen. In gesprek met Humo noemt de regisseur meerdere redenen.

Zo kan Roskam, die met Rundskop een Oscar-nominatie in de wacht sleepte, vanwege de coronamaatregelen niet naar de VS vliegen. Ook heeft hij vanwege nieuwe ontwikkelingen rondom Blackwater zijn plannen gewijzigd.

"Zonder al te veel prijs te geven over het scenario: de actualiteit heeft ons gedwongen om de zaak te herbekijken en al zeker een ander einde te schrijven", aldus de regisseur.

"Maar dat is nu eenmaal het risico dat je loopt als je een film maakt over een nog levende figuur en over een bestaand bedrijf. Het is dus even de kat uit de boom kijken en zien hoe één en ander evolueert."

Onderzoek naar rol van Blackwater in Irak

Prince is een voormalig lid van de Amerikaanse commandotroepen en richtte in 1997 Blackwater op. Het bedrijf werd door de Amerikaanse overheid ingehuurd om onder meer de veiligheid van ambassadeurs in het buitenland te garanderen. Werknemers van Blackwater waren tijdens de oorlog in Irak ook in dat land actief.

In 2007 deed Washington onderzoek naar het gedrag van de particuliere beveiligers in Irak. De hoofdonderzoeker beschreef overtredingen die Blackwater-medewerkers begingen. Op 16 september 2007 openden ze op het Nisurplein in Bagdad het vuur. Daardoor kwamen zeventien burgers om het leven, onder wie kinderen.

Op dit moment is Prince onderwerp van een nieuw onderzoek. Hij zou ex-spionnen hebben gerekruteerd om in de VS te infiltreren in vakbonden en organisaties die aan de Democratische Partij zijn gelieerd. Zij zouden belastende informatie hebben moeten verzamelen die president Donald Trump zou kunnen gebruiken.

Wanneer de opnames worden hervat, is nog onzeker.