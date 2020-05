Mindy Kaling en Dan Goor hebben een contract getekend om het script te schrijven voor de film Legally Blonde 3, meldt Deadline maandag. De actrice en scriptschrijver zullen volgens het medium een hele nieuwe draai geven aan de filmreeks.

In 2018 werd bekend dat Rees Witherspoon in het derde deel van de Legally Blonde-reeks haar hoofdrol als advocaat Elle Woods weer op zich zal nemen. Het is niet bekend wanneer de derde film verschijnt.

Kaling en Goor hebben eerder samengewerkt aan een filmscript. In 2019 werd bekend dat de actrice uit de Amerikaanse versie van The Office en The Mindy Project en de scriptschrijver van de serie Parks and Recreation het script gingen schrijven voor een nog naamloze filmkomedie over een Indiase bruiloft.

De Legally Blonde-films zijn gebaseerd op de roman van Amanda Brown met dezelfde titel. Het eerste deel kwam uit in 2001 en bracht ruim 125 miljoen euro op. Het vervolg uit 2003, Legally Blonde 2: Red, White & Blonde, haalde ongeveer 110 miljoen euro binnen.