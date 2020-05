Om mensen die werken in de audiovisuele sector ook tijdens de coronacrisis gewoon hun werk te kunnen laten doen, heeft de Nederlandse Audiovisuele Producenten Alliantie (NAPA) maandag een 'COVID-19-protocol' gepresenteerd. Hierin wordt onder meer opgeroepen om acteurs snel te gaan testen op het coronavirus.

Volgens het protocol moeten acteurs zo snel mogelijk getest kunnen worden op het coronavirus, vanwege de "cruciale functie" van acteurs in de culturele sector. Ditzelfde geldt voor presentatoren van bijvoorbeeld spelprogramma's.

Een ander belangrijke vraag in het protocol is om acteurs op minder dan 1,5 meter van elkaar te laten werken, met in acht neming van de verdere richtlijnen van het RIVM.

Ook zou er een extra garantiefaciliteit van "circa 10 miljoen euro" beschikbaar moeten komen om kosten te dekken die te maken hebben met overheidsingrijpen door pandemieën.

'Wij zien graag dat de risico's worden ingedekt'

Anna Pedroli, woordvoerder van de alliantie, vertelt aan NU.nl dat het om een generiek protocol gaat, dat van toepassing is op opnames van spelprogramma's tot dramaseries. "Het is natuurlijk niet zo dat de hele audiovisuele sector is stil komen te liggen tijdens de coronacrisis, maar een heleboel soorten producties kunnen nog niet gemaakt worden. Daarom zien wij graag dat de risico's voor die producties worden ingedekt."

Bij het opzetten van het protocol heeft NAPA nauw in contact gestaan met diverse belangenverenigingen, waaronder de Belangenvereniging voor Acteurs (ACT). Manoushka Zeegelaar Breeveld , actrice en bestuurslid van ACT, vertelt aan NU.nl dat het bestuur met de leden heeft geconsulteerd om vanuit acteurs bij te kunnen dragen aan het protocol. Daar is onder meer uitgekomen dat er ruimtes beschikbaar moeten zijn waar acteurs zich kunnen terugtrekken en dat men waar mogelijk zelf de visagie doet.

'Wachten, hopen en bidden op groen licht'

Tijdens het maken van het protocol is er overleg geweest met het outbreak management team en het RIVM. "Een heleboel van wat straks kan hangt samen met hoe dichtbij wij bij elkaar mogen komen. Sommige scènes kunnen natuurlijk niet gespeeld worden zonder fysiek contact. We wachten, hopen en bidden dat er groen licht komt vanuit het outbreak management team dat wij weer normaal ons werk kunnen doen", aldus Zeegelaar Breeveld.

Pedroli verwacht dat hier komende week meer over bekend wordt gemaakt.

