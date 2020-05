De verschijningsdatum van het tweede seizoen van de Netflix-serie The Umbrella Academy is maandag bekendgemaakt. 31 juli 2020 gaat het verhaal van het disfunctionele superheldengezin verder.

De releasedatum van het tweede seizoen werd aangekondigd met een video waarin hoofdrolspelers vanuit huis een dansscène uit het eerste seizoen nadoen.

De serie volgt Vanya (Ellen Page), Klaus (Robert Sheehan), Luther (Tom Hopper), Allison (Emmy Raver-Lampman), Diego (David Castañeda), Ben (Justin H. Min) en Number Five (Aidan Gallager), die als kind zijn geadopteerd door miljardair Sir Reginald Hargreeves (Colm Feore). De kinderen hebben twee dingen gemeen: ze zijn allemaal op dezelfde dag geboren zonder dat de vrouw aanvankelijk zwanger was en ze hebben een bijzondere gave.

The Umbrella Academy is gebaseerd op een stripboekenreeks die is geschreven door Gerard Way en geïllustreerd door Gabriel Bá. De twee zijn ook als uitvoerend producenten bij de verfilming betrokken.

Eerder kwam Netflix al met het nieuws dat The Umbrella Academy ondanks de coronacrisis zou kunnen worden uitgebracht, omdat alle opnames er al op zaten voordat filmstudio's dichtgingen.