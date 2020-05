Filmsets liggen al weken stil, want een liefdesscène filmen met twee mensen op 1,5 meter afstand haalt alle romantiek uit het verhaal. Jon Karthaus maakte als een van de eersten een film binnen de richtlijnen van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) en merkte hoe alle regels tot creativiteit kunnen leiden, maar ook hoe ingewikkeld het is overal aan te voldoen. Hij hoopt op iets meer steun voor de culturele sector.

Noortje Herlaar en Tibor Lukács spelen de hoofdrollen in Op Gepaste Afstand, waarbij twee mensen elkaar ontmoeten tijdens de lockdown en samen door de stad gaan wandelen. Het is een romantische, korte film, waarin de lockdown niet vermeden wordt, maar het niet de nadruk heeft voor de kijker.

"Bart (Willemsen, red.) belde mij met het idee een film te gaan maken op 1,5 meter afstand en ik liep zelf ook al een tijdje rond met het idee dat ik toch graag iets wilde doen. We hebben een scenarist benaderd en kwamen hierop uit. We willen de realiteit laten zien, want ik denk dat we een belangrijk geschiedkundig moment meemaken. We wilden het vastleggen zodat je over tien jaar denkt: oh ja, dat was toen zo", aldus Karthaus in gesprek met NU.nl.

De filmmakers liepen tegen allerlei dingen aan in de productie: niemand mag dichter dan 1,5 meter bij elkaar in de buurt komen en dus moeten geluidsmannen achter een plastic scherm en met handschoenen aan microfoontjes opspelden. De makers huurden zelfs mensen in die op de set 'anderhalvemetermanagers' waren en constant met een zwart-gele stok duidelijk maakten hoeveel afstand dat eigenlijk is. Dat kost aanzienlijk meer tijd, waardoor een productiedag veel langer duurt dan normaal. De omstandigheden zijn niet ideaal en dus liggen film- en seriesets over de hele wereld al wekenlang stil.

"Tijdens de quarantaine zet je zonder erbij na te denken Netflix aan, neem je er een abonnement op Disney+ bij en heb je op Videoland nu van alles teruggekeken. Zo hoef je je nooit te vervelen, maar ik heb wel eens het idee dat er vergeten wordt dat al die series en films nu gewoon niet gemaakt kunnen worden. Straks is het aanbod op. Cultuur is heel belangrijk voor mensen, daar gaan ze in Den Haag nu wel een beetje aan voorbij heb ik het idee", aldus Karthaus.

Niet realistisch altijd zo te filmen

De regisseur en coproducent van Op Gepaste Afstand denkt dat het niet realistisch is om alle films in de toekomst zo op te nemen. "Als de held van de film verliefd wordt, wil je hem of haar toch zien zoenen of met iemand mee naar huis zien gaan. Een actiescène opnemen kan nu ook niet, want je kunt op 1,5 meter niet vechten. Ik kan me daarom wel voorstellen dat we in de toekomst met een hele crew in quarantaine zouden gaan, twee weken voor opnames en daarna. Dan heb je meer bewegingsvrijheid."

Ook zo'n mogelijkheid zou echter zorgen voor hogere kosten. "Cultuur is zo'n essentiële sleutel in ons tijdverdrijf en toch wordt er nu amper geld voor uitgetrokken. KLM krijgt 4 miljard, de culturele sector 300 miljoen euro. Als er een tak van Philips dichtgaat en 2.000 mensen daardoor hun baan verliezen, staat dat op de voorpagina van kranten en sites. Maar als zoals nu drie films stil komen te liggen, of de hele theaterbranche, spreekt niemand van hoeveel banen daar wel niet verdwijnen. Ik hoop heel erg dat ook daaraan gedacht gaat worden en er iets meer ruimte vrijgemaakt wordt voor cultuur. Want theater, muziek, films, series en poëzie zijn zo belangrijk."

Op Gepaste Afstand is vanaf 19 mei tot en met 31 mei gratis te bekijken via Pathé Thuis.