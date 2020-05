De Franse acteur, producent en regisseur Michel Piccoli is maandag op 94-jarige leeftijd overleden. Dat maakt zijn familie bekend aan persdienst AFP, meldt RTL.

Piccoli, geboren in Parijs, speelde gedurende zijn carrière in meer dan tweehonderd films, theaterstukken en series.

Hij debuteerde in 1945 in de film Sortilèges en was te zien in de bekende zwarte komedie La Grande Bouffe uit 1973. Ook was hij zes keer de tegenspeler van actrice Romy Schneider.

Zijn rol in de Italiaanse productie A Leap in the Dark leverde hem in 1980 de prijs voor beste acteur op, die werd uitgereikt op het filmfestival van Cannes.

In 1982 won hij de Zilveren Beer voor beste acteur, die hij kreeg voor zijn rol in het Franse drama Strange Affair.

Piccoli is drie keer getrouwd geweest, onder meer elf jaar met zangeres Juliette Gréco. Vanaf 1980 was hij getrouwd met Ludivine Clerc. Uit zijn eerste huwelijk heeft hij een dochter.