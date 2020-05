Geno Silva is overleden. De Amerikaanse acteur, die het personage The Skull in de legendarische film Scarface speelde, leed aan frontotemporale dementie, melden Amerikaanse media.

Silva speelde in de film van regisseur Brian de Palma een huurmoordenaar, die aan het einde van de film de confrontatie aangaat met hoofdpersonage Tony Montana (gespeeld door Al Pacino). In de film sprak Silva echter geen woord.

Volgens zijn familie overleed Silva al op 9 mei. De acteur speelde naast Scarface ook in films als Jurassic Park, A Man Apart en 1941. Ook speelde Silva talloze bijrollen in televisieseries. Zo was hij te zien in Walker, Texas Ranger, MacGyver en Days of our Lives.

Daarnaast had hij een indrukwekkende toneelcarrière. Hij speelde onder meer samen met Philip Seymour Hoffman in het stuk The Merchant of Venice, dat in uiteenlopende wereldsteden werd opgevoerd.