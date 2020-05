Soms is het heerlijk om je gedachtes even op nul te zetten en gewoon te genieten van het drama van andere mensen. En hoe kan dat beter dan met series als Ex on The Beach? Zeven tips voor wie die reeks al helemaal gezien heeft.

1. Too Hot To Handle

Vergeet programma's als Ex on the Beach en Temptation Island, want Too Hot To Handle heeft alles in huis om je nieuwste verslaving te worden: vrijgezellen, een tropisch eiland en... robot Lana. En laat die laatste nu de vrijgezellen verbieden om ook maar enig seksueel contact te hebben. De groep verliest namelijk alleen al bij een zoen 3.000 van de 100.000 dollar die ze kunnen winnen. Dat doet Lana uiteraard niet zomaar, want ze hoopt dat de deelnemers leren om zichzelf meer te respecteren en zo diepere connecties met de anderen te smeden.

2. Back with the Ex

De exen in Ex on the Beach worden keer op keer verrast wanneer hun ex het strand op komt gelopen (of niet), maar dat geldt niet voor de voormalig liefjes in Back with the Ex. In deze show weten de acht ex-geliefden dat ze tijd met elkaar gaan doorbrengen om erachter te komen of ze de relatie nieuw leven in willen blazen of dat ze die deur voorgoed willen sluiten. All You Need Is Love is er niets bij.

3. Love Is Blind

Jessica die haar hond wijn geeft, het divagedrag van 'prinsesje' Giannina en The Vampire Diaries-acteur Barnett. De hype rondom Love is Blind is inmiddels een beetje overgewaaid, maar als je dat helemaal gemist hebt, dan krijg je nu alsnog alle kans om deze Netflix-show te bekijken.

In dit realityprogramma leerden diverse koppels elkaar kennen met een wand ertussen: ze zagen elkaar niet, maar moesten zich toch zien te verloven met iemand aan de andere kant. Wie daarin slaagde, mocht zijn partner ontmoeten om vervolgens samen op huwelijksreis te gaan (op dezelfde plek als iedereen) en samen te gaan wonen tot de grote dag: het huwelijk. Er was maar één vraag: was hun liefde sterk genoeg om voor altijd 'ja' tegen elkaar te zeggen? Een tweede seizoen volgt binnenkort.

4. Dating Around

Ex on the Beach draait natuurlijk om daten met mensen die je wel of niet ziet zitten (zoals de date tussen Levi en zijn ex Lakeisha). De kandidaten van het programma Dating Around weten daar ook alles van. Eén vrijgezel mag namelijk op wel vijf blind dates. Er wordt geflirt en gefaald, maar hopelijk zit de ware - of gewoon iemand voor een tweede date - er ook tussen. Goed nieuws voor iedereen die het eerste seizoen al heeft gezien: het tweede seizoen komt binnenkort op Netflix.

5. Love Island

Love Island is het 'brave' zusje van Temptation Island en Ex on The Beach. In dit programma zitten de kandidaten ook in een villa, maar als het goed is, zijn exen daar niet toegestaan. De kandidaten zijn namelijk echt op zoek naar liefde en vormen in hun tijd in de villa dan ook een koppel met de persoon van hun keuze (als dat niet gedwarsboomd wordt door iemand anders).

Uniek aan deze show is dat hij kort na opnames al op tv wordt uitgezonden, waardoor de kijker invloed heeft op wie er vroegtijdig wordt weggestemd en welk koppel uiteindelijk het seizoen wint. Benieuwd? Videoland heeft de rechten van zowel het Nederlandse, Britse, Australische als Amerikaanse seizoen.

6. Paradise Hotel

We hadden je De Villa aan kunnen raden, maar we vermoeden dat iedereen wel weet hoe het daarmee is afgelopen. Gelukkig heeft Videoland nog een serie die perfect in dit rijtje past: Paradise Hotel. De show belooft meer drama, meer passie en meer manipulatie in een wereld die draait om seks, verleiding, lust en bedrog.

Net als in Love Island moeten singles in een koppel blijven om nog kans te maken op de 250.000 euro. Dit gebeurt alleen niet in een luxe villa, maar in een hotel.

7. The Circle

The Circle draait in vergelijking met alle bovenstaande shows iets minder om de liefde en meer om sociale media en echte connecties. Alle kandidaten zitten opgesloten in hun eigen appartement en mogen alleen communiceren via The Circle, het sociale platform waar iedereen mag zijn wie hij of zij wil zijn.

Na elke ranking moet de minst populaire speler het spel verlaten en dan volgt het onvermijdelijke: één ontmoeting. Was die persoon oprecht in wie hij/zij zei dat hij/zij was? Online is immers niets wat het lijkt. Netflix heeft het Amerikaanse, Franse en Braziliaanse seizoen beschikbaar gesteld (en fans hopen stiekem op een Nederlandse reeks).