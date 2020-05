Het Nederlands Film Festival (NFF), dat van 25 september tot en met 3 oktober duurt, vindt dit jaar "deels online en waar mogelijk op locatie" plaats vanwege de gevolgen van het coronavirus.

De organisatie zegt het festivalprogramma voor zoveel mogelijk filmliefhebbers en professionals toegankelijk te willen maken.

"Om de premières van een aantal nieuwe bioscoopfilms voor een zo breed mogelijk publiek toegankelijk te maken, streeft het NFF ernaar premièrefilms zowel in Utrecht als in het hele land simultaan te vertonen in samenwerking met de bioscopen en filmtheaters", schrijft de organisatie in een verklaring.

De jaarlijkse uitreiking van de Gouden Kalveren, de belangrijkste Nederlandse filmprijzen, zal plaatsvinden in een aangepaste vorm. Hoe die eruitziet, is nog niet duidelijk. Bij de vorige editie gingen de prijzen naar onder meer Dirty God (beste film en regie), Marcel Musters (beste acteur) en Melody Klaver (beste actrice).

Het Nederlands Film Festival vindt dit jaar voor de veertigste keer plaats.