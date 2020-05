Danny Boyle is als regisseur verbonden aan de film Methuselah, waarin Michael B. Jordan de hoofdrol speelt.

Simon Beaufoy, die eerder met Boyle samenwerkte aan Slumdog Millionaire en 127 Hours, gaat het script voor de film herschrijven, aldus Variety.

Het oorspronkelijke idee voor de film was gebaseerd op het Bijbelse verhaal van Methusalem, die 969 jaar oud werd. Volgens ingewijden wordt nu afgeweken van dat idee en komt het creatieve team met een nieuwe invalshoek.

Ook in de cast heeft al een wisseling plaatsgevonden. In eerste instantie zou niet Michael B. Jordan, maar Tom Cruise de hoofdrol spelen. Boyle zou eigenlijk de nieuwste James Bond-film No Time to Die regisseren, maar stapte op na 'creatieve meningsverschillen'.