De Italiaanse regisseur Luca Guadagnino, die met Call Me By Your Name voor een Oscar werd genomineerd, gaat een nieuwe versie van gangsterfilm Scarface maken. Dat meldt Variety vrijdag.

Eerder was al bekend dat Oscarwinnaars Joel en Ethan Coen (The Big Lebowski, No Country for Old Men) het script schrijven van het beroemde misdaadverhaal, dat eerder al te zien was in de gelijknamige films uit 1932 en 1983.

In laatstgenoemde speelde Al Pacino de hoofdrol, als immigrant die in Miami hogerop klimt in de onderwereld. De nieuwe versie zal zich afspelen in Los Angeles. Eerder werd Rogue One-acteur Diego Luna genoemd voor de hoofdrol, maar hij liet in februari al weten dat die plannen niet meer doorgingen.

Ook Antoine Fuqua (Training Day, The Equalizer), die als regisseur werd genoemd, lijkt niet meer bij het project betrokken te zijn. Over een nieuwe cast of releasedatum is nog niets bekendgemaakt.

Guadagnino is vooral in het arthouse-circuit een geliefde regisseur, met films als Io Sono l'Amore en een recente remake van de horror Suspiria. Call Me By Your Name, een coming of age-drama over een jongen die zijn seksualiteit ontdekt, werd in 2018 voor vier Oscars genomineerd (onder meer voor beste film en hoofdrolspeler Timothée Chalamet).