Matt Damon vindt het niet terecht als mensen zeggen dat de uitbraak van het coronavirus onvoorspelbaar is. In een interview met het Ierse radiostation Spin 1038 zegt hij dat een vergelijkbaar verhaal al werd verteld in de film Contagion uit 2011.

"Iedereen die zegt dat het coronavirus niet te voorspellen was, moet maar eens naar Contagion kijken. We maakten tien jaar geleden een film waarvoor we met experts praatten die ons vertelden hoe zoiets eraan toe zou gaan", vertelt hij.

Damon zegt sinds de uitbraak veel in contact te zijn met scenarioschrijver Scott Burns en de experts die werden geraadpleegd om de film zo geloofwaardig als mogelijk te maken.

De film Contagion vertelt het fictieve verhaal van een virus dat in Macau in China van een vleermuis, via een geslacht varken aan de mensheid wordt gegeven en vervolgens via aanraking wordt verspreid. Damon speelt de echtgenoot van de eerste patiënte die aan de ziekte overlijdt.

De acteur noemt de huidige pandemie 'tragisch', maar hoopt dat de wereldbevolking ervan leert. "Hopelijk komt er nog iets positiefs uit. Dit virus is nog niet zo dodelijk als het had kunnen zijn, dus wellicht bereidt het ons voor op een grotere die misschien in de komende decennia nog komt."

In het interview vertelt Damon dat zijn 21-jarige stiefdochter Alexia het coronavirus heeft gehad en er goed doorheen is gekomen.