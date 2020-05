Hanne Verbruggen, Klaasje Meijer en Marthe de Pillecyn, beter bekend als K3, krijgen een nieuwe bioscoopfilm. De opnames voor de film die Dans van de Farao gaat heten, starten deze zomer. Dat meldt producent Studio 100 woensdag in een persbericht.

Het is de tweede film voor K3 in deze samenstelling. De eerste film Love Cruise trok meer dan 300.000 bezoekers in Nederland en België.

Volgens Studio100 lopen de opnames door de uitbraak van het coronavirus geen gevaar. "De opnames van de nieuwe film gaan deze zomer van start, waarbij door enkele creatieve aanpassingen alle coronamaatregelen in acht kunnen worden genomen", aldus de producent.

Meijer, De Pillecyn en Verbruggen maken sinds 2015 deel uit van K3. Inmiddels heeft de groep meerdere albums uitgebracht en heeft het drietal al meerdere theatershows gemaakt.