Er komt zeer waarschijnlijk een derde seizoen van de populaire serie Oogappels. Malou Gorter, die in de BNNVARA-productie de rol van Merel Larooij speelt, bevestigt in gesprek met NU.nl dat er opdracht is gegeven om het verhaal van het derde seizoen te schrijven.

"Het komt, de opdracht is er", vertelt Gorter. Over de eventuele opnames is nog niet bekend, maar de actrice weet dat er achter de schermen al druk wordt nagedacht over hoe er straks gefilmd kan worden, mochten de coronamaatregelen dan nog van kracht zijn.

"Als er op locaties moet worden gefilmd met anderhalve meter afstand, dan betekent dat er ruimtes moeten worden gehuurd die drie keer zo groot als normaal zijn."

Het filmen zelf zal volgens de actrice ook uitdagend worden. "Er zitten zo veel consequenties aan vast, het is echt een puzzel. Omdat we veel intieme scènes filmen, kun je eigenlijk niet anders dan acteren als contactberoep bestempelen. Dat betekent dat we getest moeten worden. De wil is er en ik hoop dat de mogelijkheden ook er zijn. Ook hoop ik dat het steunpakket van de regering afdoende zal zijn om de serie te kunnen maken."

Laatste aflevering door ruim miljoen mensen gezien

De laatste aflevering van het tweede seizoen Oogappels was afgelopen donderdag op televisie te zien en is bekeken door ruim een miljoen mensen.

De serie wordt geregisseerd door Will Koopman, Antoinette Beumer en André van Duren. Roos Ouwehand, Frank Houtappels en Lex Passchier schreven het verhaal over vier verschillende gezinnen in een middelgrote Nederlandse stad.

Naast Gorter hebben ook onder anderen Jeroen Spitzenberger, Ramsey Nasr en Bracha van Doesburgh rollen in de serie.